Арбитражный суд Подмосковья сегодня рассмотрит иск о запрете эксплуатации свалки «Ядрово»

Местные жители уже долгое время жалуются на неприятный запах с мусорного полигона.

Иск в суд к оператору «Ядрово» подала администрация Волоколамска. Истец требует полностью остановить работу мусорного полигона. Сегодня пройдут предварительные слушания по этому делу, передает РАПСИ.

В июне похожий иск был рассмотрен в Волоколамском городском суде. Местные жители требовали взыскать с компании-оператора полигона около 1,5 миллионов рублей в качестве компенсации за причиненный вред. Кроме того, истцы требовали прекратить деятельность «Ядрово» по сбору и транспортированию отходов, а также провести рекультивацию свалки. Суд отказал в удовлетворении иска.

В начале марта глава Волоколамского района ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросами с полигона. Оператора «Ядрово» оштрафовали на 150 тысяч рублей. В городе прошла серия масштабных протестов с требованием закрыть «Ядрово».

Власти Подмосковья заверяют, что после накрытия склонов свалки специальным материалом проблема неприятного запаха с «Ядрово» будет решена окончательно.