Четыре участника группы Pussy Riot в форме полицейских выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу
Им удалось ненадолго прервать второй тайм, прежде чем их задержали стюарды FIFA и настоящие стражи порядка. Из опубликованного заявления группы следует, что акция была посвящена «всем политическим заключенным» и призывала «не сажать за лайки», «прекратить незаконные аресты» и «допустить политическую конкуренцию». Друзья активистов рассказали «Коммерсанту», что акция готовилась около недели — участники панк-группы смогли попасть на поле благодаря паспорту болельщика, парикам и «уставным» прическам.
Активисты доставлены в ОВД «Лужники». На них составили административные протоколы. Адвокат «Агоры» Николай Васильев собщил, что полиция отказалась допустить его к задержанным. Он уже подал жалобу.
Комментарии2
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lenin3 16 июля 2018 | 07:17
А кто допустил выбегание на поле,будет наказан? Пусть идут в аптеки дураками стоять,охранники,мля...
chapter_2 16 июля 2018 | 07:38
ЧМ-2018 проводился Кремлём в своих политических целях. Акция Pussy Riot на финальном матче Франция-Хорватия выразила политическое мнение части гражданского общества России.