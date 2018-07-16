" Встреча президентов России и США пройдет сегодня в Хельсинки

Накануне в Финляндию отправились активисты «Открытой России». Пограничная служба отобрала у них плакаты с надписями «Save Oleg Sentsov!» и «Свободу политзаключенным». Баннеры планировалось показать на саммите. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор «Открытой России» Алексей Прянишников.

Одна из активисток сообщила, что пограничники случайно оставили в терминале список, в котором были фамилии всех членов группы. Она уверена, что их задерживали именно по этому списку.