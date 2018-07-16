Встреча президентов России и США пройдет сегодня в Хельсинки
Накануне в Финляндию отправились активисты «Открытой России». Пограничная служба отобрала у них плакаты с надписями «Save Oleg Sentsov!» и «Свободу политзаключенным». Баннеры планировалось показать на саммите. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор «Открытой России» Алексей Прянишников.
Одна из активисток сообщила, что пограничники случайно оставили в терминале список, в котором были фамилии всех членов группы. Она уверена, что их задерживали именно по этому списку.
Комментарии1
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andre_klimov 16 июля 2018 | 07:33
Обьясните, пожалуйста, по какому принципу выбирается фрагмент текста, который показывается в аннонсе вместе с заголовком. По-моему, новостники "Эха" нашли универсальный рецепт :)) Читаем как оно стоит в анонсе новости:
" Встреча президентов России и США пройдет сегодня в Хельсинки
Пограничная служба отобрала у них плакаты с надписями «Save Oleg Sentsov!» и «Свободу политзаключенным»..."
Спасибо, ребятки - вы сделали мне сегодня день!