В Волгограде из-за ливней объявили режим чрезвычайной ситуации
Объем выпавших в городе осадков превысил полуторамесячную норму. Как писал накануне местный портал «Блокнот», затопленными оказались несколько крупных торговых центров города, главная транспортная магистраль — проспект им. Ленина, а также дорога, ведущая к построенному к чемпионату мира по футболу стадиону «Волгоград Арена». Там обвалилась земля.
На некоторых улицах было приостановлено движение транспорта. Сейчас оно полностью возобновлено. Городские службы продолжают откачивать воду и расчищать проезд.
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