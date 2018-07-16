Западные страны обсуждают возможную эвакуацию из Сирии тысячи волонтеров организации «Белые каски» и их семей

Об этом сообщили дипломатические источники и чиновники из американской администрации, передает CNN. Как отмечает телеканал, этот вопрос был поднят на фоне продвижения сирийской армии на юго-востоке страны и на других территориях. По данным источников, о возможной эвакуации «Белых касок» из Сирии говорил Дональд Трамп во время саммита НАТО. По словам собеседника CNN, вопрос о безопасности волонтеров может быть поднят во время встречи президентов России и США в Хельсинки. Представители «Белых касок» отказались комментировать эту информацию.