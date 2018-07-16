К отравлениям веществом «Новичок» в британских городах Солсбери и Эймсбери может быть причастно ГРУ
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, в настоящее время следователи в Великобритании завершают установление личности разведчиков, которые якобы могли организовать атаку. В то же время в Британии не исключают, что к отравлениям могут быть причастны сотрудники других ведомств. Издание отмечает, что офицеров разведки также заподозрили в причастности к предполагаемому вмешательству России в американские выборы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lavrentiy79 16 июля 2018 | 06:46
===... может быть причастно ГРУ...===
А, может - Моссад, или - МИ №0.... А, может и НЕ быть причастно... Может всё Мэй придумала или - не Мэй...