К отравлениям веществом «Новичок» в британских городах Солсбери и Эймсбери может быть причастно ГРУ

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, в настоящее время следователи в Великобритании завершают установление личности разведчиков, которые якобы могли организовать атаку. В то же время в Британии не исключают, что к отравлениям могут быть причастны сотрудники других ведомств. Издание отмечает, что офицеров разведки также заподозрили в причастности к предполагаемому вмешательству России в американские выборы.