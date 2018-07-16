Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди посвятил победу на чемпионате мира жертвам терактов

13 ноября 2015 года в Париже в результате взрывов и расстрелов погибли 130 человек. 14 июля 2016 года в Ницце грузовик наехал на толпу людей. Жертвами теракта стали 86 человек.

Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных».