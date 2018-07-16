Ракетный удар нанесен по позициям правительственных войск Сирии возле аэропорта в Алеппо
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на собственные военные источники. В результате происшествия, по данным одного из них, ряду объектов нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших нет. Виновником случившегося собеседник SANA назвал израильскую армию.
Комментарии2
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yralez 16 июля 2018 | 06:34
Фыфсёфрете авыдокажите ихтамнет.....Израиль тоже может поиграть в вашу игры.
ur_sus 16 июля 2018 | 06:43
yralez:
Израиль в "игры" не играет: Биби пообещал Пупкину не трогать "джавдета" (Асада) во время мундиаля. Теперь ногомяч закончился, Асада снова будут обижать, и его ирано-хизбаллушек тоже. Се ла ви...