Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня намерены заблокировать санкции США в отношении Ирана
И таким образом поддержать решение Еврокомиссии.
Блокировку американских санкций одобрят все участники Совета Евросоюза, сообщил в пятницу европейский источник на брифинге в Брюсселе. Он надеется, что ни у кого из глав МИД стран ЕС возражений по этому вопросу не возникнет. Еврокомиссия два месяца назад разрешила своим компаниям не соблюдать санкции США в отношении Ирана. Они также могут потребовать возмещения убытков, вызванных санкциями от лиц, которые их ввели. Закон аннулирует на территории ЕС иностранные судебные решения по исполнению ограничительных мер США. Европа намерена продолжать укреплять экономическое сотрудничество с Тегераном.
Трамп восьмого мая объявил о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном. Документ, по мнению хозяина Белого дома, никак не ограничивает разработку баллистических ракет. Трамп опасается, что крупные денежные суммы, полученные Ираном из-за отмены части санкций, пойдут на разработку ядерного оружия. Вашингтон ввёл новые меры против Тегерана и пригрозил санкциями европейских компаний за сотрудничество с Ираном.
Ядерное соглашение с Ираном шесть стран – Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия подписали в 2015м году. ЕС отменил санкции в отношении Ирана после того как Тегеран начал выполнять условия сделки и ограничил свои ядерные разработки.
Комментарии3
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epynda 16 июля 2018 | 06:14
ПИПЕЦ ЕС.... Трамп не простит.... Трамп накажет.....
Впрочем, Польша может принять сторону США....
ara_1 16 июля 2018 | 06:23
Соплежуи хреновы. Даже когда джихадисты будут отрезать их детям головы, эти идиоты будут рассуждать о том, какой Трамп хам.
sg91 16 июля 2018 | 06:26
ara_1:
Пока янкуели не влезли в этот регион, никто никому головы не отрезал..