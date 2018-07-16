Сегодня в Хельсинки пройдет акция в поддержку политзаключенных и защиты прав человека

Аналогичное мероприятие прошло в столице Финляндии накануне. Некоторые из участников митинга приехали на мероприятие специально. На границе их задержали и отобрали плакаты. Об этом «Эху Москвы» рассказала активистка «Открытой России» Светлана Уткина.

Митинг в поддержку политзаключенных начнется в 9 часов.