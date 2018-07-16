Сегодня в Хельсинки пройдет акция в поддержку политзаключенных и защиты прав человека
Аналогичное мероприятие прошло в столице Финляндии накануне. Некоторые из участников митинга приехали на мероприятие специально. На границе их задержали и отобрали плакаты. Об этом «Эху Москвы» рассказала активистка «Открытой России» Светлана Уткина.
Митинг в поддержку политзаключенных начнется в 9 часов.
Комментарии3
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ly4_sveta 16 июля 2018 | 06:16
Докатилась Россия... с суверенной демократией и
с «чистой воды стопроцентном» демократе во главе.
sg91 16 июля 2018 | 06:23
Это против Гуантанамо, надо полагать?
alaniron 16 июля 2018 | 06:30
Настрадавшийся в Европе, Петруша Верзилов и Пусськи поняли что единственный способ зарабатывать это бегать со на европейские гранты срушенными штанами в России.