В Хельсинки усилены меры безопасности в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

В городе вводят ряд ограничений, в первую очередь они затронут транспорт.

Часть центра Хельсинки закроют для машин и общественного транспорта. По ряду улиц нельзя будет проехать во время передвижения кортежей лидеров России и США. В первую очередь усиления и ограничения затронут территорию вокруг президентского дворца, где состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Рыночную площадь, которая расположена рядом, закроют, торговли в понедельник там не будет. Напротив дворца в день российско-американского саммита нельзя останавливаться частным яхтам. В центре Хельсинки заварили канализационные люки. В МВД такое решение объяснили террористической угрозой, цель — исключить возможность нападения при помощи подземных систем. На границе Финляндии с другими странами ЕС введен временный пограничный контроль, однако проверки будут выборочными. Контроль усилен и в аэропорту Хельсинки. Рейсы паромов отменены.

Большинство ограничений снимут во вторник днем.