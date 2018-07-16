В Хельсинки усилены меры безопасности в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
В городе вводят ряд ограничений, в первую очередь они затронут транспорт.
Часть центра Хельсинки закроют для машин и общественного транспорта. По ряду улиц нельзя будет проехать во время передвижения кортежей лидеров России и США. В первую очередь усиления и ограничения затронут территорию вокруг президентского дворца, где состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Рыночную площадь, которая расположена рядом, закроют, торговли в понедельник там не будет. Напротив дворца в день российско-американского саммита нельзя останавливаться частным яхтам. В центре Хельсинки заварили канализационные люки. В МВД такое решение объяснили террористической угрозой, цель — исключить возможность нападения при помощи подземных систем. На границе Финляндии с другими странами ЕС введен временный пограничный контроль, однако проверки будут выборочными. Контроль усилен и в аэропорту Хельсинки. Рейсы паромов отменены.
Большинство ограничений снимут во вторник днем.
Комментарии3
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y3emen1 16 июля 2018 | 06:13
конечно надо все зачистить, а то омериканцы захотят обоих лидеров, как кеннеди
y3emen1 16 июля 2018 | 06:16
у них-то на место дональда кто-нить найдётся, а у нас-то, нет вовы, нет россии
yralez 16 июля 2018 | 06:25
Мордор пришел в Европу.