Вчера в «Лужниках» определился победитель Чемпионата мира по футболу
Им стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
До начала игры состоялось закрытие мирового первенства.
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал его лучшим за всю историю проведения первенства.
Инфантино отдельно поблагодарил правительство России и лично Владимира Путина
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