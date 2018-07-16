Вчера в «Лужниках» определился победитель Чемпионата мира по футболу

Им стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

До начала игры состоялось закрытие мирового первенства.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал его лучшим за всю историю проведения первенства.

Инфантино отдельно поблагодарил правительство России и лично Владимира Путина