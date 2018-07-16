Британский писатель Клайв Кинг скончался в возрасте 94 лет

Он умер в своем доме в графстве Норфолк, сообщило издательство Penguin. У Кинга остались жена и трое детей, семья попросила соблюдать их личные границы. Клайв Кинг стал известен благодаря роману «Стиг со свалки» о пещерном человеке, который живет рядом с обычной семьей. Роман был экранизирован, он входит в школьную программу в Великобритании.