Беспорядки произошли во французских городах во время празднования победы на Чемпионате мира по футболу

Так, в Париже в районе Елисейских полей, где собрались сотни тысяч фанатов, поначалу атмосфера была праздничной, однако ближе к ночи хулиганы начали забрасывать камнями и бутылками витрины, полицейских, а иногда и прохожих, сообщает газета «Фигаро». По предварительным данным, семь человек задержаны. Несколько магазинов разграблены. Кроме того, поступила информация о случаях поджогов машин. Не обошлось без инцидентов и в Марселе. Двое сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с хулиганами, 10 человек задержаны. Беспорядки также зафиксированы в Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов.