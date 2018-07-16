Беспорядки произошли во французских городах во время празднования победы на Чемпионате мира по футболу
Так, в Париже в районе Елисейских полей, где собрались сотни тысяч фанатов, поначалу атмосфера была праздничной, однако ближе к ночи хулиганы начали забрасывать камнями и бутылками витрины, полицейских, а иногда и прохожих, сообщает газета «Фигаро». По предварительным данным, семь человек задержаны. Несколько магазинов разграблены. Кроме того, поступила информация о случаях поджогов машин. Не обошлось без инцидентов и в Марселе. Двое сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с хулиганами, 10 человек задержаны. Беспорядки также зафиксированы в Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов.
Комментарии1
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arye_11 16 июля 2018 | 05:16
Ох уж эти "хулиганы", ох уж эта "молодежь"...
Бесчинствуют, громят магазины, жгут автомобили.
А слабо назвать вещи своими именами, а?
Не некая абстрактная "молодежь" и не некие злобные, непонятно какие хулиганы, а арабы.
Бесчинствуют, унижают и уничтожают Францию именно, что пришлые арабы