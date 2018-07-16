Внешэкономбанк начинает избавляться от непрофильных активов

Внешэкономбанк, который в мае возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, начинает избавляться от непрофильных активов. Определены первые претенденты на продажу. Это два торговых центра в Москве — «Новинский пассаж» и «Цветной», универмаг в Новосибирске, гостиница в Сочи и металлургический завод в Чехии. Решение о продаже каждого объекта будет приниматься комитетом по стратегии при наблюдательном совете госкорпорации, говорят источники РБК. По их данным, конкретных сроков по реализации объектов нет. Отмечается, что «новое руководство ВЭБа исходит из того, что Банк развития не должен управлять торговыми центрами, гостиницами и металлургическими заводами».