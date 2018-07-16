Дональд Трамп назвал Россию, Евросоюз и Китай врагами США

Своими мыслями он поделился в интервью телеканалу CBS News. По словам американского президента, у Вашингтона много врагов. Евросоюз – враг в торговом плане, Китай — в экономическом, Россия — в некоторых аспектах. При этом Трамп отметил, что «статус врага не значит, что эти страны плохие. Это вообще ничего не значит, кроме того, что они конкуренты». Глава Белого дома сказал, что уважает лидеров этих стран, но в плане торговли они воспользовались Соединенными штатами. «А страны, которые входят в НАТО, к тому же не платят по счетам», — сказал он.

Сегодня Трамп встретится в Хельсинки с Владимиром Путиным. Это станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам.