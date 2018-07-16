Эксперты подтвердили подлинность останков последнего русского императора Николая II и членов его семьи
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, расследование дело об убийстве царской семьи в 1918 году продолжается, в настоящий момент ученые исследуют около двух тысяч документов.
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