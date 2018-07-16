Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Великобритании по теннису

В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Это четвертая победа бывшей первой ракетки мира на «Уиблдоне» и его 13-й выигранный турнир «Большого шлема». Южноафриканец повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема»: в прошлом году он также дошел до финала на US Open.