Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Великобритании по теннису
В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Это четвертая победа бывшей первой ракетки мира на «Уиблдоне» и его 13-й выигранный турнир «Большого шлема». Южноафриканец повторил свой лучший результат на турнирах «Большого шлема»: в прошлом году он также дошел до финала на US Open.
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