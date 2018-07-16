Президент России Владимир Путин наградил участников финального матча чемпионата мира по футболу
Среди них был и хорватский игрок Домагой Вида, который после победы над сборной России в четвертьфинале записал видео, где произносит лозунг «Слава Украине». Хорват позже пояснил, что это была шутка. Однако, его слова были расценены как проявление неспортивного поведения, ФИФА вынесла ему предупреждение. Вида извинился перед россиянами за ролик, сказав, что совершил ошибку.
Комментарии5
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komandarm____68 16 июля 2018 | 04:24
Если играл, то конечно, наградят. Странная заметка...)
ura_123 16 июля 2018 | 05:14
komandarm____68: Слава Украине,конечно играл! И как играл,Героям Слава.
archibald_dandy_esquire 16 июля 2018 | 04:35
" Путин наградил участников финального матча чемпионата мира по футболу "
каждому Героя России и по "фольксвагену"?
ed81 16 июля 2018 | 04:41
Если Рамзан у него Герой - эти хоть не убивали российских солдат...archibald_dandy_esquire:
redrikshuhart 16 июля 2018 | 04:45
Эхо! Может всё-таки принял участие в церемонии награждения? Или о царьке так нельзя?