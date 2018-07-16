Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его приема у королевы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник. По данным издания, Елизавета II обычно не проводит подобные встречи в одиночку и ее сопровождает кто-то из королевской семьи.

Источник сообщил, что Чарльз и Уильям «просто отказались присутствовать» на встрече с Трампом.

Во время приема Чарльз находился на мероприятии с полицией графства Глостершир, а Уильям принимал участие в благотворительной акции, где играл в поло.