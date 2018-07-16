Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом
Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его приема у королевы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник. По данным издания, Елизавета II обычно не проводит подобные встречи в одиночку и ее сопровождает кто-то из королевской семьи.
Источник сообщил, что Чарльз и Уильям «просто отказались присутствовать» на встрече с Трампом.
Во время приема Чарльз находился на мероприятии с полицией графства Глостершир, а Уильям принимал участие в благотворительной акции, где играл в поло.
Комментарии2
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komandarm____68 16 июля 2018 | 04:22
Воротят нос от простого парня...)
nepeanois 16 июля 2018 | 05:04
да, замарался рыжий об путина, теперь ему не то что руки не подают, на одном поле... в гольф играть не сядут