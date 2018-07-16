Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в вопросе отношений России и США мяч находится на стороне Москвы
Об этом он написал в твиттере. Он отметил, что более хорошие отношения с российским правительством пошли бы всем на пользу, но Вашингтон продолжит привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия. Госсекретарь также подчеркнул критическую важность того, что два лидера обсудят вопросы мировой повестки дня. Помпео прибыл в Хельсинки, где сегодня пройдет встреча президентов России и США.
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