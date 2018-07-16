К отравлениям веществом «Новичок» в британских городах Солсбери и Эймсбери может быть причастно ГРУ
К отравлениям нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британских городах Солсбери и Эймсбери может быть причастно ГРУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, в настоящее время следователи в Великобритании завершают установление личности разведчиков, которые якобы могли организовать атаку. В то же время в Британии не исключают, что к отравлениям могут быть причастны сотрудники других ведомств. Издание отмечает, что офицеров разведки также заподозрили в причастности к предполагаемому вмешательству России в американские выборы.
Комментарии5
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gwon 16 июля 2018 | 04:14
может быть причастно ГРУ.
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А может и не быть причастно. Причастно может быть МИ8, а может и МИ7. А также ЦРУ и Моссад.
serg_anat 16 июля 2018 | 04:29
Лейтенант-полковник Сидоров привёз с собой бутылку водки.., а аглицкий народ от неё травиться начал...
minerr 16 июля 2018 | 04:29
Походу они на картах уже погадали, теперь надо к цыганке обратится, потом можно и на кофейную гущу взглянуть. Короче, Скотланд-Ярд именно таким образом и ведёт расследование. Хотя им не расследование надо провести, а подогнать факты под уже озвученную версию.
putin_itogy 16 июля 2018 | 04:39
Ну вот и закончился, твой праздник, дядя вова..
Начинаются суровые будни.
А ты что думал..
prof57 16 июля 2018 | 04:56
Дебилы британцы. Какое ГРУ?.... Мощнейшее боевое отравляющее вещество в пузырьке? Выбросили на улицу с отпечатками пальцев и этикеткой сделано КГБ по заказу ГРУ..... На каких идиотов?....