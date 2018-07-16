Бывший вратарь клубов НХЛ Рэй Эмери утонул в озере Онтарио

Бывший вратарь клубов НХЛ Рэй Эмери утонул в озере. Как передает официальная страница полицейского управления канадского города Гамильтон, в воскресенье 36-летний голкипер найдет в озере Онтарио. Погибшего опознали друзья. Эмери выступал за клуб «Оттава Сенаторз», «Атлант», «Филадельфию Флайерз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». С последним клубом он завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2012/13.