Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, который раскритиковал его план по спасению детей в Таиланде

Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, который раскритиковал его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Спасатель Верн Ансворт, участвовавший в операции, назвал идею основателя SpaceX о мини-субмарине пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ изобретатель в своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта на месте инцидента, а вызволявшие детей тайские морпехи «по-настоящему круты». Позднее миллиардер удалил свой твит.