В Белом доме сообщили время совместной пресс-конференции президентов России и США

Она запланирована на 16.50 по московскому времени. Это следует из графика американского лидера.

Согласно этому плану, главы государств встретятся один на один в 13.20, а в 14.50 их дискуссия перейдет в совместный ланч. Затем должна начаться совместная пресс-конференция. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп с супругой уже прибыл в отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный на окраине финской столицы. Владимир Путин прибудут в Хельсинки сегодня утром