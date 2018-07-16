В Белом доме сообщили время совместной пресс-конференции президентов России и США
Она запланирована на 16.50 по московскому времени. Это следует из графика американского лидера.
Согласно этому плану, главы государств встретятся один на один в 13.20, а в 14.50 их дискуссия перейдет в совместный ланч. Затем должна начаться совместная пресс-конференция. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп с супругой уже прибыл в отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный на окраине финской столицы. Владимир Путин прибудут в Хельсинки сегодня утром
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