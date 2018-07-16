Владимир Путин пообещал сохранить до конца года безвизовый въезд в страну для владельцев паспортов болельщика

Владимир Путин пообещал сохранить до конца года многократный безвизовый въезд в страну для владельцев паспортов болельщика. Об этом президент сказал после завершения финального матча чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что иностранные гости, приехавшие в Россию, показали, что футбол может объединять людей.

Паспорт болельщика оформлялся обладателями билетов на матчи чемпионата мира по футболу для того, чтобы попасть на стадион. Fan ID позволял въехать в Россию без визы, бесплатно пользоваться поездами для фанатов и общественным транспортом.