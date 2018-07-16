В Париже произошли беспорядки в ходе празднования победы национальной сборной в чемпионате мира
Группа хулиганов, примкнувшая к болельщикам, забросала камнями витрины магазинов на Елисейских полях. Таким образом они хотели добраться до запасов вина и шампанского. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против злоумышленников, сообщил телеканал «Бэ-эф-эм». Мелкие инциденты были зафиксированы и в других местах вокруг Триумфальной арки. На площади Согласия праздник протекает спокойно. Беспорядки также зафиксированы в Марселе, Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов. Есть задержанные.
Команда Франции в воскресенье обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира. Французы второй раз стали победителями мирового первенства.
Комментарии1
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mozhem_povtorit 16 июля 2018 | 03:49
Подождал бы пока гости разъедутся, но нет( Какая-то патологическая жестокость(