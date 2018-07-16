В Волгограде из-за ливней объявили режим чрезвычайной ситуации

Объем выпавших в городе осадков превысил полуторамесячную норму. Как писал накануне местный портал «Блокнот», затопленными оказались несколько крупных торговых центров города, главная транспортная магистраль — проспект им. Ленина, а также дорога, ведущая к построенному к чемпионату мира по футболу стадиону «Волгоград Арена». Там обвалилась земля. На некоторых улицах было приостановлено движение транспорта. Сейчас оно полностью возобновлено. Городские службы продолжают откачивать воду и расчищать проезд.