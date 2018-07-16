Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку чемпионата мира

Бельгиец Эден Азар и француз Антуан Гризманн награждены «Серебряным» и «Бронзовым мячом».

Лучшим молодым игроком турнира назван французский нападающий Килиан Мбаппе, лучшим вратарем — бельгиец Тибо Куртуа. Обладателей индивидуальных наград чемпионата мира оргкомитет определяет перед финальным матчем.