Ирландский боец Смешанных боевых искусств Конор Макгрегор встретился с Владимиром Путиным во время финала ЧМ
Ирландский боец Смешанных боевых искусств Конор Макгрегор встретился с Владимиром Путиным во время финала чемпионата мира по футболу. Фотографию с российским президентом спортсмен разместил в Instagram. Он отметил, что был приглашен на матч в качестве гостя российского лидера. Боец поблагодарил Путина за приглашение и поздравил с завершением чемпионата.
Матч финала чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии прошел в Москве на стадиона «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу французов.
Комментарии9
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beatloman_ramenskoe 16 июля 2018 | 02:12
А я то уж надеялся,что они встритились на татами!
kremlefurer 16 июля 2018 | 03:40
Я думаю следует ожидать оволосившегося нацлидера и облысевшего на бороду Макгрегора.
mozhem_povtorit 16 июля 2018 | 02:22
А Сталлоне он не приглашал? Я бы ему все простил.
salut__521 16 июля 2018 | 02:30
Фюрер всё развлекается в звёздном обществе, набирается фашистской энергии перед решающим ударом по пенсионерскому быдлоконтингенту.
i_one_off 16 июля 2018 | 03:07
salut__521:
Он прекрасно бьёт пенальти... в пустые ворота.
clandestino 16 июля 2018 | 02:39
Это естественно. Даже предсказуемо. Было бы дико если бы этого Макгрегора пригласил премьер-министр, скажем, Швеции. Было бы много вопросов и море недоумения. Превратили страну в отстойник для политических, спортивных и прочих отморозков.
irdo 16 июля 2018 | 02:42
Ирландский боец Смешанных боевых искусств Конор Макгрегор встретился с Владимиром Путиным во время финала ЧМ
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И кто кого?◕‿◕)
i_one_off 16 июля 2018 | 03:05
irdo:
Учитывая результат Путина в ночной лиге хоккея, ясно, кто кого.
buva53 16 июля 2018 | 02:55
Дайте ему гражданство скорее и квартирку в Саранске рядом с Депардье