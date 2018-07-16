Ирландский боец Смешанных боевых искусств Конор Макгрегор встретился с Владимиром Путиным во время финала ЧМ

Ирландский боец Смешанных боевых искусств Конор Макгрегор встретился с Владимиром Путиным во время финала чемпионата мира по футболу. Фотографию с российским президентом спортсмен разместил в Instagram. Он отметил, что был приглашен на матч в качестве гостя российского лидера. Боец поблагодарил Путина за приглашение и поздравил с завершением чемпионата.

Матч финала чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии прошел в Москве на стадиона «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу французов.