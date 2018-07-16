В отношении участников Pussy Riot, прервавших финал чемпионата мира по футболу, составили административные протоколы

В отношении участников Pussy Riot, прервавших финальный матч чемпионата мира по футболу, составили административные протоколы. Им вменяют нарушение «правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а также незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщает столичный главк МВД. Активисты находятся в ОВД «Лужники». Как сообщил «Медиазоне» их адвокат, его на протяжении нескольких часов не пускают к задержанным. Четверо участников панк-группы в полицейской форме, среди которых был издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, выбежали на поле во время матча между Францией и Хорватией. В записанном ранее видеообращении они заявили, что таким образом требуют освобождения политзаключенных и создания политической конкуренции в России.