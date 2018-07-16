В отношении участников Pussy Riot, прервавших финал чемпионата мира по футболу, составили административные протоколы
В отношении участников Pussy Riot, прервавших финальный матч чемпионата мира по футболу, составили административные протоколы. Им вменяют нарушение «правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а также незаконное ношение полицейской формы. Об этом сообщает столичный главк МВД. Активисты находятся в ОВД «Лужники». Как сообщил «Медиазоне» их адвокат, его на протяжении нескольких часов не пускают к задержанным. Четверо участников панк-группы в полицейской форме, среди которых был издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, выбежали на поле во время матча между Францией и Хорватией. В записанном ранее видеообращении они заявили, что таким образом требуют освобождения политзаключенных и создания политической конкуренции в России.
Комментарии5
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kotbajune 16 июля 2018 | 02:12
- Кто ж их пропустил, да ещё в форме, ментов внутри стадиона на ЧМ никогда не было? - спросил генерал ФСБ
- Да вы и пропустили-с, ваше превосходительство... так сказать для завершённой картинки демократии в России.
(Неужели кто-то думает, что они пробрались НА ПОЛЕ ПОД КАМЕРЫ ТВ без ведома ФСБ – эх, дети, - кстати, сами Пусси могли этого и не знать)
servelat 16 июля 2018 | 02:21
kotbajune: Ложись спать
practolog 16 июля 2018 | 02:41
А что, патриотично. Вот если бы бросились в полицейской форме на поле, когда Россия Хорватии проигрывала, тогда да, тогда на них бы повесили проигрыш.
i_one_off 16 июля 2018 | 03:11
Выйти во двор и публично нагадить - это, конечно, политический протест. Цена этому - административный протокол.
Даже на "двушечку" уже не тянет. Ну, конечно, это же не в храме танцевать.
practolog 16 июля 2018 | 03:14
i_one_off:
И не просто в храме, а в Храме самого Кирилла Спасителя.