Ракетный удар нанесен по позициям правительственных войск Сирии возле аэропорта в Алеппо
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со сылкой на собственные военные источники. В результате происшествия, по данным одного из них, ряду объектов нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших нет. Виновником случившегося собеседник SANA назвал израильскую армию.
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 16 июля 2018 | 01:58
Тю, никак опять-нож в спину?