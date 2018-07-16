Ракетный удар нанесен по позициям правительственных войск Сирии возле аэропорта в Алеппо

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со сылкой на собственные военные источники. В результате происшествия, по данным одного из них, ряду объектов нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших нет. Виновником случившегося собеседник SANA назвал израильскую армию.