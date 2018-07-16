Под стадионом «Волгоград Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира, обвалилась земля
Под стадионом «Волгоград Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира, обвалилась земля. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот Волжский». Накануне прошел проливной дождь, из-за которого смыло часть дороги. По ней «невозможно проехать на транспорте. Дорога полностью затоплена водой. Такого не ожидал никто», — говорят очевидцы. Из-за сильного ливня в городе объявлен режим ЧС.
Строительство «Волгоград Арены» для чемпионата мира обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей.
Комментарии14
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rodiv 16 июля 2018 | 01:17
А золотишко кто украл ? https://t.co/w1imM7vqFG
ed10075 16 июля 2018 | 01:19
Путёмкинские футбольные деревни дождём смоет, и все траты на ЧМ спишут на стихию.
irdo 16 июля 2018 | 01:58
ed10075:
Путёмкинские футбольные деревни дождём смоет, и все траты на ЧМ спишут на стихию.
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А в Россия всегда стихия виновата.
farang 16 июля 2018 | 01:23
Ну смоет - стадион уже без надобности!
polikarpich 16 июля 2018 | 01:27
farang: Самое интересное, что до перестройки его почему-то никуда не смывало.
polikarpich 16 июля 2018 | 01:25
Это символично. То же самое ждёт и всю эту путирашкинскую воровскую империю. Этот "колосс на говняных ногах".
tks 16 июля 2018 | 01:28
Ура! Успели проскочить!!
Стадион - "до первого ливня"!!
Слава Богу, что на месяц хватило!
xutinpuy 16 июля 2018 | 01:31
Эти бляди наши пенсии и выплаты по пособиям проебали!
Будьте внимательны - это именно то, почему это сраное "государство" - издохнет!
tks 16 июля 2018 | 01:35
"А поутру они проснулись..." ©
alexisgross072018 16 июля 2018 | 01:38
Сердца рашкованов переполнены гордостью за лучший чемпионат ?:)) Бакланы. лини - хорошо что землятресений не предвидится ;))
sagen 16 июля 2018 | 01:39
Это только начало. Ладно бы смыло к бабушке, так ведь не везде. Остальные придется обслуживать. Пустой стадион это не фунт изюма. А это огромные деньги. Где их взять? Из пенсий и медицины, больше негде.
idontbelieve 16 июля 2018 | 01:40
Памперсы бывают однократные,путинская Олихархия придумала новый тренд-однократные стадионы,однократные дороги.Хорошо что ливни пошли после мундиаля,Бог с вами,Путин.
anji70 16 июля 2018 | 01:42
Вот так однажды проснемся, а ничего нет, всё смыло.
scorpion1964 16 июля 2018 | 01:43
Провались оно всё!)))))))))))))))))))))