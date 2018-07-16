Французские футболисты прервали брифинг своего тренера после матча финала чемпионата мира по футболу
Ликующие игроки ворвались в зал, где проходила пресс-конференция Дидье Дешама. Они начали танцевать, при этом несколько из них залезли на стол, и разбрызгали по залу шампанское. Через некоторое время, спортсмены покинули помещение, и Дешам продолжил выступление.
Чемпионат мира по футболу завершился накануне победой Франции. В финале турнира, который проходил на столичном стадионе «Лужники», они обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.
Комментарии8
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zemljanka 16 июля 2018 | 01:16
И молодцы. Чемпионы гуляют.
А тренера в реплике назвали УГ.
"Хороший тренер создал бы команду."
liquidsky__ 16 июля 2018 | 01:18
"Они начали танцевать, при этом несколько из них залезли на стол, и разбрызгали по залу шампанское."
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Я даже подозреваю, что это были наследники тумба-юмбы,а не коренные французы )
amstaff_30rus 16 июля 2018 | 01:27
liquidsky__:
Неграм простительно. )
liquidsky__ 16 июля 2018 | 01:30
amstaff_30rus: Да, я тоже попугая не ругаю, когда он воду из своей ванны выплескивает на 5 метров вокруг )
sagen 16 июля 2018 | 01:35
amstaff_30rus: Вот же блевотина нацистская. Строит из себя что-то. Это какими надо быть продажными в ФИФА ,чтобы такой стране дать право проведения матчей. Слава Украине их коробит, а расистские комментарии нет?
amstaff_30rus 16 июля 2018 | 01:42
sagen:
ПНХ.
alexisgross072018 16 июля 2018 | 01:57
sagen: Даю рупь за сто - этот обосрется увидев негра в Парижском метро ближе к полуночи ;)) А как они ссут при дагах и чеченах - очень веселая картина.
tks 16 июля 2018 | 01:31
Виват, Франция!! ;))))))))