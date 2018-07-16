Французские футболисты прервали брифинг своего тренера после матча финала чемпионата мира по футболу

Ликующие игроки ворвались в зал, где проходила пресс-конференция Дидье Дешама. Они начали танцевать, при этом несколько из них залезли на стол, и разбрызгали по залу шампанское. Через некоторое время, спортсмены покинули помещение, и Дешам продолжил выступление.

Чемпионат мира по футболу завершился накануне победой Франции. В финале турнира, который проходил на столичном стадионе «Лужники», они обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.