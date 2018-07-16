Четыре участника группы Pussy Riot в форме полицейских выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу

Им удалось ненадолго прервать второй тайм, прежде чем их задержали стюарды FIFA и настоящие стражи порядка. Из опубликованного заявления группы следует, что акция была посвящена «всем политическим заключенным» и призывала «не сажать за лайки», «прекратить незаконные аресты» и «допустить политическую конкуренцию». Друзья активистов рассказали «Коммерсанту», что акция готовилась около недели — участники панк-группы смогли попасть на поле благодаря паспорту болельщика, парикам и «уставным» прическам.

Активисты доставлены в ОВД «Лужники». На них составили административные протоколы. Адвокат «Агоры» Николай Васильев собщил, что полиция отказалась допустить его к задержанным. Он уже подал жалобу.