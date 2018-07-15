Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня встретятся в Хельсинки на большом двустороннем саммите
Как ожидается, лидеры обсудят большой спектр тем.
Встреча глав двух государств начнется с разговора один на один – сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Хотя ранее он отметил, что время общения ничем не ограничено, позже появилось расписание саммита, исходя из которого стало ясно, что беседа может продлиться около трех часов. Повестка встречи не разглашается, но легко можно предположить, о чем пойдет речь: вероятно лидеры затронут темы Украины, Сирии, НАТО, Ирана и Афганистана, обсудят кибербезопасность и обвинения во вмешательстве в выборы. На последнем пункте окружение американского президента заостряло его внимание особо. За несколько дней до встречи Минюст США назвал имена 12 сотрудников российских спецслужб, якобы причастных к кибератакам на компьютеры Демократической партии.
Встреча Трампа и Путина должна начаться в 13:15.
Комментарии3
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alexisgross072018 16 июля 2018 | 00:18
Прикольно будет если об опоздают ;))
olegleon 16 июля 2018 | 00:23
что же будут обсуждать в реальности? вмешательство в выборы, Сирию и Иран. если останется время, то возможно затронут СП-2, Украину.
но Эхо, как и положено средству пропаганды, на первое место ставит именно Украину ))
andy66 16 июля 2018 | 00:24
именно сегодня будет крупная военная провокация со стороны Кремля! Они обожают нападать сразу после крупного спортивного события и когда первого лица нет в стране... (типа, это они без меня)