На участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала чм по футболу,составили административные протоколы

На участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу, составили административные протоколы. Их обвиняют в нарушении правил поведения зрителей и в незаконном ношении форменной одежды, говорится на сайте ГУВД Москвы.

Между тем сайт «Медиазона» пишет, что задержанные остаются в ОВД Лужники. К ним с половины девятого не пускают адвоката. Сайт опубликовал видеозапись, сделанную в первые минуты после задержания. На этих кадрах неизвестные люди оскорбляют задержанных и в грубой форме задают им вопросы.

Четверо участников Pussy Riot, в том числе продюсер группы и издатель сайта «Медиазона» Пётр Верзилов накануне выбежали на поле в разгар матча Франция – Хорватия. Они были в форме сотрудников правоохранительных органов. Из вип-ложи за происходящим наблюдали несколько мировых лидеров, в том числе президент Владимир Путин.

В своём youtube-канале группа Pussy Riot разместила видео. Участницы пояснили, что устроили акцию под названием «Милиционер вступает в игру», в том числе, с целью добиться освобождения политзаключённых и прекращения незаконных задержаний на митингах.

Акция Pussy Riot на стадионе была подготовлена за неделю. Участники попали в «Лужники» по паспортам болельщиков, форму сотрудников правоохранительных органов они принесли с собой, чтобы затем переодеться в туалете и уже в форме максимально близко подойти к кромке поля. Об этом со ссылкой на неназванных друзей задержанных активистов пишет газета «Коммерсантъ».