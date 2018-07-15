На участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала чм по футболу,составили административные протоколы
На участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу, составили административные протоколы. Их обвиняют в нарушении правил поведения зрителей и в незаконном ношении форменной одежды, говорится на сайте ГУВД Москвы.
Между тем сайт «Медиазона» пишет, что задержанные остаются в ОВД Лужники. К ним с половины девятого не пускают адвоката. Сайт опубликовал видеозапись, сделанную в первые минуты после задержания. На этих кадрах неизвестные люди оскорбляют задержанных и в грубой форме задают им вопросы.
Четверо участников Pussy Riot, в том числе продюсер группы и издатель сайта «Медиазона» Пётр Верзилов накануне выбежали на поле в разгар матча Франция – Хорватия. Они были в форме сотрудников правоохранительных органов. Из вип-ложи за происходящим наблюдали несколько мировых лидеров, в том числе президент Владимир Путин.
В своём youtube-канале группа Pussy Riot разместила видео. Участницы пояснили, что устроили акцию под названием «Милиционер вступает в игру», в том числе, с целью добиться освобождения политзаключённых и прекращения незаконных задержаний на митингах.
Акция Pussy Riot на стадионе была подготовлена за неделю. Участники попали в «Лужники» по паспортам болельщиков, форму сотрудников правоохранительных органов они принесли с собой, чтобы затем переодеться в туалете и уже в форме максимально близко подойти к кромке поля. Об этом со ссылкой на неназванных друзей задержанных активистов пишет газета «Коммерсантъ».
Комментарии9
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amstaff_30rus 16 июля 2018 | 00:13
«Дешево отделались!»© ;))
romashka__ 16 июля 2018 | 00:19
У полицаев на уме: / Жаль, что сейчас не 37-й /.
Это диагноз.
kotbajune 16 июля 2018 | 00:19
А тем временем…
Секретным указом Путина всем игрокам сборной Франции присвоено звание секретных Героев России, ну, как и Кириенко
За что?
За героическое противостояние Пусям!!!
Слава Героям!
wvw 16 июля 2018 | 00:13
НКВД рулит.Пуссики на подхвате.Ордена им должны дать. Заслужили.
asi 16 июля 2018 | 00:15
Нет таких оскорблений в русском языке, которых хватило бы этим "задержанным". Эти ничтожества окончательно потеряли человеческий облик.
chichanik 16 июля 2018 | 00:19
asi: У этих "ничтожеств" есть яйца ... а у тебя нет
delovoy_podolsk 16 июля 2018 | 00:19
Паспорта болельщиков мигом наштамповали! Как же, для иностранцев старались, которых так обсерают со всех каналов официальных СМИ. А для своих... вы не видели какое удостоверение выдали нам многодетной семье в соцзащите! На ксероксе сделанное и обложка там же. Так грустно было смотреть, что моя супруга чуть не расплакалась. Я могу выложить здесь, но на 100% уверен Рувинский вместе с Венедиктовым "отклонит" это давать в эфир.
sergeypuskino 16 июля 2018 | 00:25
..во все тяжкие)) Абы как внимание к себе))
sadda 16 июля 2018 | 00:28
Что будет когда мундиаль закончится, Пуси и показали: за руки-за ноги и в кутузку под пинки сапогами, отборные маты и гестаповские пытки. Полицейское государство имени Путина.