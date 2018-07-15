В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ по футболу, возбудили административные дела
В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу, возбудили административные дела. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, задержанных обвиняют в нарушении правил поведения зрителей и в незаконном ношении форменной одежды. Четверо участников Pussy Riot накануне выбежали на поле в форме сотрудников правоохранительных органов, это произошло в разгар матча Франция — Хорватия. В своей группе в фэйсбуке они пояснили, что с помощью акции под названием «Милиционер вступает в игру» хотели добиться, в том числе, освобождения политических заключённых и прекращения незаконных арестов на митингах, а также появления политической конкуренции в стране и цитирую – «превращения земного милиционера в небесного».
Комментарии20
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aleksandr39 15 июля 2018 | 23:22
А вот когда Вадим Евсеев в камеру на весь мир кричал матом ,то его даже наградили .
master_superanalitik 16 июля 2018 | 00:09
В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ по футболу, возбудили административные дела
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Это не правильно! Самое лучшее всех Pussy Riot во главе с Петрухой Верзиловым выпороть и отпустить на свободу. Потому что нет ничего лучше чем глоток свободы. И когда в России появится не поротое поколение либеральных большевиков из семейства толерантные (ЛГБТ), то будет всем щастье.
aleksandr39 15 июля 2018 | 23:24
А вот когда Жириновский в страстную пятницу призывал изнасиловать беременную журналистку то его даже повысили в должности ,он стал вице -спикером ГОСДУРЫ .
minerr 15 июля 2018 | 23:35
aleksandr39: А вот когда Павленский показал свой талант художника французам, они посадили его бессрочно в тюрьму, где он уже полгода голодает.
aleksandr39 15 июля 2018 | 23:42
minerr: А вот когда Сердюков и Васильева украли несколько миллиардов ,то их поженили .
kolomenez 15 июля 2018 | 23:34
Этих двух недоносков надо лечить. Принудительно. Как Павленского во Франции. Закрыть в дурку на неопределённый срок и всего делов-то. Заканчивать надо с либерализмом. А если адвокаты будут вонять - их туда же. И пусть общаются с подзащитными под наблюдением врачей.
venmud 15 июля 2018 | 23:42
kolomenez: Им, в отличие от "защитников" Их Высоченного, врачи не нужны.
aleksandr39 15 июля 2018 | 23:49
kolomenez: Ты имеешь ввиду Сердюкова и Васильеву ?
korikov 15 июля 2018 | 23:52
kolomenez:
За одно и тоже деяние Павленский в России - узеик совести, во Франции - преступник.
polikarpich 16 июля 2018 | 00:15
kolomenez: И что же ты предлагаешь вместо "либерализма"? "Совок-2"? Так он уже имеется, в крайне жалком виде, правда. И тоже закончится рано или поздно.
С дурью всякой пора заканчивать, именно с дурью. Со всякими "вождями", ура-патриотизмом, "русским миром"...
Ты же сам первый взвоешь без "адвокатов" и "либералов". Прикинь, приходит к тебе организм в погонах и всё, что пожелает, у тебя забирает. А просто так. Без всякого мандата и, естественно, "по закону". И не сможешь ты ни хрена ничего возразить и противопоставить этому. Думаешь, не будет такого? Или, может, тебе это нравится?
angmarsky 15 июля 2018 | 23:39
А россиянских уродов, которые носят форму незаконной дырляндии, тоже будут судить? По такой логике пора уже.
chnch 15 июля 2018 | 23:45
angmarsky: Нет Дырляндии, значит нет и формы....
serg_anat 15 июля 2018 | 23:49
Слишком много внимания этой тле...
Напинать по жопе хорошенько и не вспоминать..
grizzlybear 15 июля 2018 | 23:49
Учиться и работать - все-таки куда сложнее, ибо требует знаний и умений. Туть нужно думать и напрягаться.
bun777 15 июля 2018 | 23:50
Все менты должны стать не бесными. Без бесов. Хорошечно!
sagen 16 июля 2018 | 00:00
Когда-нибудь об этих четырех напишут, как о совести нации. Нужно иметь мужество, чтобы испортить Путину всю малину.
Нечто подобное было в 1968 году, когда советские танки вошли в Прагу. На всю страну нашлось всего восемь настоящих людей:
Константин Бабицкий,
Татьяна Баева,
Лариса Богораз,
Наталья Горбаневская,
Вадим Делоне,
Владимир Дремлюга,
Павел Литвинов,
Виктор Файнберг
kolomenez 16 июля 2018 | 00:04
sagen: все перечисленные совестью какой нации являются? Явно не русской…
preispodney13 16 июля 2018 | 00:17
kolomenez: Правильно. Русская совесть при вмешательстве чужие дела не просыпается, крепко дрыхнет
sagen 16 июля 2018 | 00:27
kolomenez: нацизм сидит в русском человеке глубоко. Недаром, вам Штирлиц был по душе. Красивая сказка, придуманная, кстати, евреем, и как ладно сидела в кино нацистская форма на русских людях. До сих пор копируют.
polikarpich 16 июля 2018 | 00:22
sagen: Это так. Они знали, что их ждёт. Испортить малину именно на ЧМ - последствия действительно могут быть тяжёлыми.
И есть люди, готовые к этому. И есть люди, готовые даже, грубо говоря, сдохнуть за свою правоту. А эта власть всё с огнём играет, не понимая того, что припёртого к стенке уже ничего не остановит.
А есть диванные "путрики", которые только и могут, что всем страшные кары придумывать, сидючи на диване и гордясь своим кредитным автомобилем и холодильником.