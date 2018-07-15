В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ по футболу, возбудили административные дела

В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу, возбудили административные дела. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, задержанных обвиняют в нарушении правил поведения зрителей и в незаконном ношении форменной одежды. Четверо участников Pussy Riot накануне выбежали на поле в форме сотрудников правоохранительных органов, это произошло в разгар матча Франция — Хорватия. В своей группе в фэйсбуке они пояснили, что с помощью акции под названием «Милиционер вступает в игру» хотели добиться, в том числе, освобождения политических заключённых и прекращения незаконных арестов на митингах, а также появления политической конкуренции в стране и цитирую – «превращения земного милиционера в небесного».