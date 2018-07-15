Z Архив новостей новости
5 20 6 3876
23:18, 15 июля 2018

В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ по футболу, возбудили административные дела

В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу, возбудили административные дела. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, задержанных обвиняют в нарушении правил поведения зрителей и в незаконном ношении форменной одежды. Четверо участников Pussy Riot накануне выбежали на поле в форме сотрудников правоохранительных органов, это произошло в разгар матча Франция — Хорватия. В своей группе в фэйсбуке они пояснили, что с помощью акции под названием «Милиционер вступает в игру» хотели добиться, в том числе, освобождения политических заключённых и прекращения незаконных арестов на митингах, а также появления политической конкуренции в стране и цитирую – «превращения земного милиционера в небесного».

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

aleksandr39 15 июля 2018 | 23:22

А вот когда Вадим Евсеев в камеру на весь мир кричал матом ,то его даже наградили .

master_superanalitik 16 июля 2018 | 00:09



В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ по футболу, возбудили административные дела
========================
Это не правильно! Самое лучшее всех Pussy Riot во главе с Петрухой Верзиловым выпороть и отпустить на свободу. Потому что нет ничего лучше чем глоток свободы. И когда в России появится не поротое поколение либеральных большевиков из семейства толерантные (ЛГБТ), то будет всем щастье.

aleksandr39 15 июля 2018 | 23:24

А вот когда Жириновский в страстную пятницу призывал изнасиловать беременную журналистку то его даже повысили в должности ,он стал вице -спикером ГОСДУРЫ .

minerr 15 июля 2018 | 23:35

aleksandr39: А вот когда Павленский показал свой талант художника французам, они посадили его бессрочно в тюрьму, где он уже полгода голодает.

aleksandr39 15 июля 2018 | 23:42

minerr: А вот когда Сердюков и Васильева украли несколько миллиардов ,то их поженили .

kolomenez 15 июля 2018 | 23:34

Этих двух недоносков надо лечить. Принудительно. Как Павленского во Франции. Закрыть в дурку на неопределённый срок и всего делов-то. Заканчивать надо с либерализмом. А если адвокаты будут вонять - их туда же. И пусть общаются с подзащитными под наблюдением врачей.

venmud 15 июля 2018 | 23:42

kolomenez: Им, в отличие от "защитников" Их Высоченного, врачи не нужны.

aleksandr39 15 июля 2018 | 23:49

kolomenez: Ты имеешь ввиду Сердюкова и Васильеву ?

korikov 15 июля 2018 | 23:52

kolomenez:
За одно и тоже деяние Павленский в России - узеик совести, во Франции - преступник.

polikarpich 16 июля 2018 | 00:15

kolomenez: И что же ты предлагаешь вместо "либерализма"? "Совок-2"? Так он уже имеется, в крайне жалком виде, правда. И тоже закончится рано или поздно.
С дурью всякой пора заканчивать, именно с дурью. Со всякими "вождями", ура-патриотизмом, "русским миром"...
Ты же сам первый взвоешь без "адвокатов" и "либералов". Прикинь, приходит к тебе организм в погонах и всё, что пожелает, у тебя забирает. А просто так. Без всякого мандата и, естественно, "по закону". И не сможешь ты ни хрена ничего возразить и противопоставить этому. Думаешь, не будет такого? Или, может, тебе это нравится?

angmarsky 15 июля 2018 | 23:39

А россиянских уродов, которые носят форму незаконной дырляндии, тоже будут судить? По такой логике пора уже.

chnch 15 июля 2018 | 23:45

angmarsky: Нет Дырляндии, значит нет и формы....

serg_anat 15 июля 2018 | 23:49

Слишком много внимания этой тле...
Напинать по жопе хорошенько и не вспоминать..

grizzlybear 15 июля 2018 | 23:49

Учиться и работать - все-таки куда сложнее, ибо требует знаний и умений. Туть нужно думать и напрягаться.

bun777 15 июля 2018 | 23:50

Все менты должны стать не бесными. Без бесов. Хорошечно!

sagen 16 июля 2018 | 00:00

Когда-нибудь об этих четырех напишут, как о совести нации. Нужно иметь мужество, чтобы испортить Путину всю малину.
Нечто подобное было в 1968 году, когда советские танки вошли в Прагу. На всю страну нашлось всего восемь настоящих людей:
Константин Бабицкий,
Татьяна Баева,
Лариса Богораз,
Наталья Горбаневская,
Вадим Делоне,
Владимир Дремлюга,
Павел Литвинов,
Виктор Файнберг

kolomenez 16 июля 2018 | 00:04

sagen: все перечисленные совестью какой нации являются? Явно не русской…

preispodney13 16 июля 2018 | 00:17

kolomenez: Правильно. Русская совесть при вмешательстве чужие дела не просыпается, крепко дрыхнет

sagen 16 июля 2018 | 00:27

kolomenez: нацизм сидит в русском человеке глубоко. Недаром, вам Штирлиц был по душе. Красивая сказка, придуманная, кстати, евреем, и как ладно сидела в кино нацистская форма на русских людях. До сих пор копируют.

polikarpich 16 июля 2018 | 00:22

sagen: Это так. Они знали, что их ждёт. Испортить малину именно на ЧМ - последствия действительно могут быть тяжёлыми.
И есть люди, готовые к этому. И есть люди, готовые даже, грубо говоря, сдохнуть за свою правоту. А эта власть всё с огнём играет, не понимая того, что припёртого к стенке уже ничего не остановит.
А есть диванные "путрики", которые только и могут, что всем страшные кары придумывать, сидючи на диване и гордясь своим кредитным автомобилем и холодильником.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 354 6 22230 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 129 6 10198 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 834 6 67260 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 62 6 5159 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Новости

Четверо участников группы Pussy Riot задержаны после того, как выбежали на поле стадиона во время финала ЧМ по футболу К ним не пускают адвоката, сообщает «Медиазона»

5 65 6 5584
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 550 6 48119 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 266 6 23920 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 293 6 26605 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 11046 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20382 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 88 6 9198 10.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11719 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 68 6 7287 09.07
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 52 6 5702 10.07
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 220 6 24609 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Константин Рубахин координатор движения «В защиту Хопра»

Протесты в Хельсинки в преддверии встречи Трампа и Путина Фоторепортаж…

5 61 6 6974 15.07
Kхельсинки, путин, трамп, акции, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Тюремные медики сказали 18-летней Анне Павликовой, которая проходит по делу «Нового величия», что у нее не будет детей «Тюрьма стерилизует», — сказала врач девушке…

5 48 6 38583
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 102 6 120098 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 78 6 12743 12.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1105 6 773890 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Запретная картина Запретная картина В русскую деревню приезжает тройка под американским флагом, и стоят на коленях русские люди…

5 264 6 91260 13.07
Kискусство, петербург, венедиктов, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7117212
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3573223

Сегодня в эфире