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23:05, 15 июля 2018

Четыре человека, по предварительным данным, погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Татарстане

Обстоятельства трагедии выясняются. Авария произошла на железнодорожном переезде в Буинском районе Татарстана., сообщает агентство Интерфакс

Комментарии

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nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 23:10

Автодорога и жд в двух уровнях быть должны. Из Крымского моста сколько таких развязок, если в попугаях мерить?

alexisgross072018 15 июля 2018 | 23:38

nampuom_nugopaxu: Хорошо бы для начала все переезды оснастить автоматическими шлагбауманами, хотя бы в Московии. Не во дворах а на переездах.

fueaqui 15 июля 2018 | 23:56

alexisgross072018: Водитель, который сознательно едет на красный и звонок - объедет и шлагбаум. Из-за таких "водил" стали ставить барьеры - а они уже не дают проехать и машинам спецслужб. В головах порядок наводить надо. Отсутствие дурака лучше защиты от дурака.

alexisgross072018 16 июля 2018 | 00:06

fueaqui: А;)) Это как в том анекдоте - Вань, а Вань с моста прыгать нельзя !!! А пое...ть!!!

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