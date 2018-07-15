Бывшего муфтия Северной Осетии Али Евтеева и журналиста Орхана Джемаля задержали в Москве

Также в отдел полиции на Белорусском вокзале доставили журналистку Надежду Кеворкову. Об этом сообщает сайт «Кавказский узел» со ссылкой на самого Евтеева. Он рассказал, что прибыл на поезде из Минска. Джемаль и Кеворкова его встречали. Полиция задержала всех троих. Евтееву сказали, что на него поступила некая ориентировка. Сам он связывает задержание с профессиональной деятельностью.