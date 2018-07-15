Бывшего муфтия Северной Осетии Али Евтеева и журналиста Орхана Джемаля задержали в Москве
Также в отдел полиции на Белорусском вокзале доставили журналистку Надежду Кеворкову. Об этом сообщает сайт «Кавказский узел» со ссылкой на самого Евтеева. Он рассказал, что прибыл на поезде из Минска. Джемаль и Кеворкова его встречали. Полиция задержала всех троих. Евтееву сказали, что на него поступила некая ориентировка. Сам он связывает задержание с профессиональной деятельностью.
Комментарии8
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liquidsky__ 15 июля 2018 | 23:10
Этих экстремистов давно пора не только задержать, но и судить за разжигание и подстрекательство. Вместе с шевченковской подстилкой кеворковой. Эту можно сразу палесам скинуть, она же их так любит.
alexisgross072018 15 июля 2018 | 23:25
liquidsky__: И это меня вы рашкованы обвиняете в сионизме и фашизме ;))
vit_69 15 июля 2018 | 23:12
все чм по футбику закончился-сейчас начнуть вертеть всех-я насмотрелся у стадионов на всяких жандармов и космонавтов-за пайку маму родную завинтят
tuman13 15 июля 2018 | 23:29
vit_69: Так лезь за плинтус, и не отсвечивай.
tks 15 июля 2018 | 23:51
tuman13: Предлагаешь от тебя прятаться? А что же ты сам за спинами мусоров маячишь? ты мусорёнок, стало быть? Или ещё круче - хиви? "Добровольный помощник" путинского Рейха?
alexisgross072018 16 июля 2018 | 00:09
tks: У него в кармане дип-паспорт, выданный в Лугандонии !!! С такими уделками даже менты не связываются.
tks 15 июля 2018 | 23:48
Чемпионат закончился, теперь у правоохранителей руки развязаны, упущенное быстро наверстают, со скоростью, не снившейся даже самому быстрому футболисту прошедшего Чемпионата!!
zemljanka 15 июля 2018 | 23:51
Устали быть вежливыми и правильными.