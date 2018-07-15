Болельщики сборной Франции по всему миру празднуют победу своей сборной в финале чемпионата мира по футболу
Сегодня вечером французы обыграли команду Хорватии со счётом 4:2. В Париже улицы у Триумфальной арки и Эйфелевой башни перекрыты и целиком заполнены фанатами. В Москве гуляния развернулись, в том числе, на Никольской улице, которая во время чемпионата стала неофициальной фан-зоной.
Комментарии6
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mikr 15 июля 2018 | 23:12
Сейчас набегут эховские вонючки и начнут рассказывать про победобесие по-французски.
neon001 15 июля 2018 | 23:28
mikr: они вернутся в сытую страну. а тут все останется как было. они могут хоть на ушах ходить. им можно.
danko1 15 июля 2018 | 23:45
neon001: У нас праздник кончился, а платить за него еще долго надо будет.
За сочинскую Олимпиаду еще кредиты не погасили, сняв сливки и оставив в залог олимпийские объекты.
Французы молодцы. Развивают детскую футбольную школу, в результате чего сильная сборная.
А у нас на эти стадионы детские футбольные команды не допустят, да и командам высшей лиги содержать эти стадионы накладно.
В Саранске вообще собираются трибуны разобрать.
minerr 16 июля 2018 | 00:13
danko1: Французы молодцы. Развивают детскую футбольную школу, в результате чего сильная сборная.
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Ага... и именно поэтому 12 французских футболистов этой сборной из 23 родились не во Франции, а в Африке.
piterjanis 15 июля 2018 | 23:12
Поздравляю!
aleksandr39 15 июля 2018 | 23:15
А в России народ празднует повышение пенсионного возраста .