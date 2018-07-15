Болельщики сборной Франции по всему миру празднуют победу своей сборной в финале чемпионата мира по футболу

Сегодня вечером французы обыграли команду Хорватии со счётом 4:2. В Париже улицы у Триумфальной арки и Эйфелевой башни перекрыты и целиком заполнены фанатами. В Москве гуляния развернулись, в том числе, на Никольской улице, которая во время чемпионата стала неофициальной фан-зоной.