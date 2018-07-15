Иностранцы, получившие паспорта болельщика смогут без визы въезжать в Россию до конца года

О том, что они получат такое право, сообщил президент Владимир Путин, передаёт агентство Интерфакс. Ранее глава государства говорил, что иностранным болельщикам предоставят «максимально комфортный» визовый режим. По его словам, многие фанаты хотели бы вернуться в Россию и после чемпионата.