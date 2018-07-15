Иностранцы, получившие паспорта болельщика смогут без визы въезжать в Россию до конца года
О том, что они получат такое право, сообщил президент Владимир Путин, передаёт агентство Интерфакс. Ранее глава государства говорил, что иностранным болельщикам предоставят «максимально комфортный» визовый режим. По его словам, многие фанаты хотели бы вернуться в Россию и после чемпионата.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 15 июля 2018 | 23:07
Может, дать им российское гражданство?
Поселить в общежитии в Грозном.
dorin1987 15 июля 2018 | 23:35
mikhail_spb_: А свои, отечественные, менты как сидели за забором, так и сидят :)
aleko_1 Александр Королев 15 июля 2018 | 23:38
mikhail_spb_: Нет, это с целью продолжать сеять семена... так как уезжает много народа то надо компенсировать приростом болельщицких детей
alexisgross072018 15 июля 2018 | 23:09
Особенно это касается латиносов, продавших свои квартиры ради посещения ЧМ 2018 ;))
jamba 15 июля 2018 | 23:15
Не, ничо не выйдет! Меты наши не сдюжат, месячишко еще куда ни шло, а год?!
aleksandr39 15 июля 2018 | 23:18
Так что ,можно ходить пьяным по городу с бутылкой пива и орать на непонятном языке типа " мочить в сортире " ?
alexisgross072018 15 июля 2018 | 23:31
Лучше бы обещал устроить "День мертвых" на Красной площади ;))
tks 15 июля 2018 | 23:36
Это логичный шаг: будущим "детям чемпионата" нужны отцы!
ams666 15 июля 2018 | 23:46
Приезжайте-приезжайте ИДИОТЫ! Вы увидите настоящих ментов и хамскую жизнь! Праздник потёмкинских деревень закончился!
ams666 15 июля 2018 | 23:49
ams666: История 30-х годов ничему не учет сколько иностранных дебилов сгорело в ГУЛАГЕ!
piterjanis 16 июля 2018 | 00:05
ams666: миллиарды! какстрашножить!