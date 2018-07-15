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23:01, 15 июля 2018

К участникам Pussy Riot, выбежавшим на поле во время финала ЧМ по футболу, больше двух часов не пускают адвоката

К участникам Pussy Riot, выбежавшим на поле во время финала чемпионата мира по футболу, больше двух часов не пускают адвоката. Задержанные находятся в ОВД «Лужники», сообщает Медиазона. Ранее этот сайт распространил видеозапись, сделанную в первые минуты после задержания. Неизвестные люди, предположительно сотрудники службы безопасности, в грубой форме задают вопросы и оскорбляют двух участников акции Петра Верзилова и Нику Никульшину:
Всего задержали четырёх человек. Помимо издателя «Медиазоны» и продюсера Pussy Riot Петра Верзилова, а также Ники Никульшиной, полиция, по предварительным данным, увезла в отделение Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачёва. Все они в разгар матча выбежали на поле в форме сотрудников правоохранительных органов. За происходящим наблюдали, в том числе президент России Владимир Путин, а также лидеры Франции и Хорватии – они присутствовали на стадионе.
Этим вечером на странице Pussy Riot в Youtube появилось видеообращение участниц акции, которую они назвали «Милиционер вступает в игру».
Сразу после задержания на стадионе список требований участников появился на странице Pussy Riot в фэйсбуке.

Комментарии

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mikhail_spb_ 15 июля 2018 | 23:04


Видимо, нацдилер был расстроен до слёз этой акцией Пусси Райет и приказал разобраться с ними.
Иначе с чего так мильтон за кадром надрывается, орёт как ополоумевший?

liquidsky__ 15 июля 2018 | 23:07

Как и преполагалось, эту новость Эхо будет форсить посильнее финала ЧМ. Точно есть связь этих хулиганов с редакцией. Разобраться и примерно наказать.

mayk01_18 15 июля 2018 | 23:18

liquidsky__: Да причем здесь ЭМ, если Россия обделалась по полной..
Милиарды на охрану от террористов спущены куда?
Свободно 4ре человека ,одетые в форму ментов-проходят все посты охраны и выбегают на поле.А если б на их месте были бы ребяты недомоченные на дальних подступах?
А ЧМ , благодаря дебилизму РосВласти , так и запомнится "Славой Украине" и этой акцией пусек-если в добавок ,им еще и впаяют реальные сроки...

boldu1n 15 июля 2018 | 23:07

mikhail_spb_: Вот хорошо что вы такие дэбилы на эхе спамите. Даже не напрягаться...

rico777 15 июля 2018 | 23:08

mikhail_spb_: Штраф, который выставит ФИФА им придётся тяжело отрабатывать!)

kotbajune 15 июля 2018 | 23:15

rico777: какла, который выбежал на мачте с СА оштрафовали на 7 000 рубликов

rico777 15 июля 2018 | 23:20

kotbajune: поверь, каждый рубль им поперёк pussy встанет!)

spb_aborigen 15 июля 2018 | 23:17

Мильтоны все еще бьются в истерике и требуют корвалол и тампаксы?)

liquidsky__ 15 июля 2018 | 23:04

Хорошо бы к ним пустить газ, а не адвоката.

pavelmistery 15 июля 2018 | 23:10

liquidsky__: Гитлер вами бы гордился...

maik19_ 15 июля 2018 | 23:34

============"pavelmistery,liquidsky__: Гитлер вами бы гордился... "=========pavelmistery, предполагаю, что Ваши родители дружили с гитлером и рассказали вам о его предпочтениях...

oneoretwo 15 июля 2018 | 23:04

...и стали они жить как прежде: тихо и размеренно...

olegleon 15 июля 2018 | 23:06

теперь это будет рекламировать эту идиотскую выходку каждый час

aleksandr39 15 июля 2018 | 23:13

olegleon: Да ,в первый день чемпионата мира объявить повышение пенсионного возраста в России .

pavelmistery 15 июля 2018 | 23:14

olegleon: Идиотская выходка - это проведение ЧМ в стране, где права человека пустой звук.
И вам до них далеко, у них хватило мужества на протест, они знали, что будет им в этой тоталитарной стране. А вы продолжайте мужественно строчить комментарий ))

olegleon 15 июля 2018 | 23:40

pavelmistery: да, они понимали. надеялись на ПМЖ в Европе, гранты .... но сначала отделение полиции. Павленский уже в Париже в тюрьме и эти, если уедут, тоже так закончат

polikarpich 16 июля 2018 | 00:28

olegleon: Завидно? Или как?

tuman13 15 июля 2018 | 23:24

olegleon: Каждые полчаса. А потому что вся демтусовка залезла под плинтус, и эху писать не о чем. Хотя могли бы продолжить писать про Павленского, какой у него адвокат, в каких условиях сидит, как за него вступаются правозащитники всего мира. Написать о Савченко. Взять интервью у С. Стерикова (Иван Серко), как он вез взрывчатку и детонаторы Синцову. Но об этом Эхо НИКОГДА не напишет.

aleksandr39 15 июля 2018 | 23:47

tuman13: А вот на 1 канале не расскажут что так и не нашли убийц Листьева ,Талькова ,Старовойтовой ,Боровика ,Немцова ,Магнитского ,Федорова ,Цоя ,Политковской ,Юшенкова и так далее .

al192 16 июля 2018 | 00:02

aleksandr39: и Цоя тоже? и Тальков политический? Во блин я отстал.

chnch 15 июля 2018 | 23:50

tuman13: Что же у тебя что не комент, то про плинтус? Крыса проговаривается по Фрейду.

nampuom_nugopaxu 15 июля 2018 | 23:06

адвокат - это буржуазный предрассудок. Если не патриоты рахи, стрелять на месте без суда и следствия.

tuman13 15 июля 2018 | 23:08

А вкатить им штраф эдак на сумму. Да и дело завести за незаконное использование служебной формы на массовом мероприятии. И вкатить по первому нарушению часов 400 общественных работ с проживанием в течении исполнения наказания на харчах,, что заработают и в охраняемом помещении: чтобы не сбежали.

tuman13 15 июля 2018 | 23:10

tuman13: А то всякое ради своего пиара портят людям праздник.

niknik 15 июля 2018 | 23:13

Да. Воффка наверное передернулся от такого зрелища. )

efilika 15 июля 2018 | 23:14

Ребята молодцы!

tuman13 15 июля 2018 | 23:27

efilika: Вот так всякое портит людям праздник.
А вот интересно поведение этого, когда это сидит за столом дома, или в ресторане, отмечая свой праздник. И вдруг врываются пара - тройка человек и начинают вокруг их стола утраивать шаманские пляски с лозунгами типа "Богородица, пусек придави!".

al192 16 июля 2018 | 00:14

efilika: да, твари редкосные эти бунт пиzды или протест киски, как вам больше нравится, суть прежняя все акции просто провокация, причём самого низкого, низменного пошиба. Просто твари

cite 15 июля 2018 | 23:16

а 37-ой все таки будет, цепные псы просто ждут команду, осталось недолго...

(комментарий скрыт)

korikov 16 июля 2018 | 00:07

Темник сошел, теперь Pussy Riot и их хулиганскую выходку будут пиарить по максимальной ставке. Сообщают о каждом пуке.
Эй, пропагандисты, это теперь новые "узники совести" у вас? Борцы за права?
Ну завтра они ещё что-нибудь дебильное исполнят, в фантан насрут, например, это будет акция за освобождение всех "политических заключённых".
Что за герои у вас, фрики одни?

korikov 16 июля 2018 | 00:11

korikov: "фонтан".

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