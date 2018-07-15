К участникам Pussy Riot, выбежавшим на поле во время финала ЧМ по футболу, больше двух часов не пускают адвоката

К участникам Pussy Riot, выбежавшим на поле во время финала чемпионата мира по футболу, больше двух часов не пускают адвоката. Задержанные находятся в ОВД «Лужники», сообщает Медиазона. Ранее этот сайт распространил видеозапись, сделанную в первые минуты после задержания. Неизвестные люди, предположительно сотрудники службы безопасности, в грубой форме задают вопросы и оскорбляют двух участников акции Петра Верзилова и Нику Никульшину:

Всего задержали четырёх человек. Помимо издателя «Медиазоны» и продюсера Pussy Riot Петра Верзилова, а также Ники Никульшиной, полиция, по предварительным данным, увезла в отделение Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачёва. Все они в разгар матча выбежали на поле в форме сотрудников правоохранительных органов. За происходящим наблюдали, в том числе президент России Владимир Путин, а также лидеры Франции и Хорватии – они присутствовали на стадионе.

Этим вечером на странице Pussy Riot в Youtube появилось видеообращение участниц акции, которую они назвали «Милиционер вступает в игру».

Сразу после задержания на стадионе список требований участников появился на странице Pussy Riot в фэйсбуке.