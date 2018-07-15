Иностранцы, получившие паспорта болельщиков к ЧМ, смогут без визы многократно въезжать в страну до конца года
Иностранцы, получившие паспорта болельщиков к чемпионату мира по футболу, смогут без визы многократно въезжать в страну до конца года. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Его слова приводит агентство ТАСС.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 15 июля 2018 | 22:10
А дешёвых русских шлюх им будут предоставлять?
И будут ли им разрешать бухать на улицах и мочиться в подворотнях?
danko1 15 июля 2018 | 22:13
mikhail_spb_: Он гарантирует такой же радушный прием от полицейских и разрешать больше 3-х собираться, пить и кричать на улицах?
И почему только во время ЧМ можно больше 3-х собираться даже россиянам?
fig__vvam__ 15 июля 2018 | 22:18
mikhail_spb_: Не дешевых, а бесплатных.
Все для иностранцев, так в России всегда.
Но только вряд ли они приедут.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 22:12
О, 6 тыс хохлов явно наладят бизнес сейчас )
andre_klimov 15 июля 2018 | 22:28
liquidsky__:
Хотите сказать, что "хохлы" держат эти уличные бордели из российских шлюх? Какое коварство!...
vilingrad 15 июля 2018 | 22:37
andre_klimov: liquidsky__: Этот чувачок как раз в подпольном хохлятском борделе и работает. Еще гады клиенты заставляют, наверное, "Слава России!" в процессе стонать:)
sagen 15 июля 2018 | 22:14
Радость то какая. Это же пол дела до безвиза. Осталось уговорить графа Потоцкого.
volkov_25 15 июля 2018 | 22:34
А за чем они будут приезжать. Видать за продуктами.
vilingrad 15 июля 2018 | 22:35
С прощальными криками "Никогда больше!" самолеты с болельщиками взмывают в дружественное небо:)
seryj_wolk 15 июля 2018 | 22:40
Высокодуховного добра с пониженной социальной ответственностью в священноватой рфии девать некуда. Хватит и на болельщиков и на сочувствующих. .
xutinpuy 15 июля 2018 | 22:45
Хуйло окончательно охуело...
feodorov 15 июля 2018 | 22:57
Россия - проходной двор?