Президент США Дональд Трамп и его супруга прибыли в столицу Финляндии
Завтра в Хельсинки американский лидер собираются встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. Сегодня в центре города прошла акция. Несколько тысяч человек накануне российско-американского саммита вышли на акцию в центре столицы Финляндии. Участники демонстрации на Сенатской площади призывают к соблюдению прав человека. Некоторые пришли с плакатами в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России– сообщает наш специальный корреспондент в Хельсинки.
Комментарии3
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olegleon 15 июля 2018 | 22:20
"сообщает наш специальный корреспондент в Хельсинки. "
единственный корреспондент, который разглядел такие плакаты
kunst54 15 июля 2018 | 22:21
Водочки Finlandia выпьют, в сауне попарятся. а там. глядишь, и наш подгребет.
ams666 15 июля 2018 | 22:26
Приезжайте-приезжайте ИДИОТЫ! Вы увидите настоящих ментов и хамскую жизнь! Праздник потёмкинских деревень закончился!