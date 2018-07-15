Президент США Дональд Трамп и его супруга прибыли в  столицу Финляндии

Завтра в Хельсинки американский лидер собираются встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. Сегодня в центре города прошла акция. Несколько тысяч человек накануне российско-американского саммита вышли на акцию в центре столицы Финляндии. Участники демонстрации на Сенатской площади призывают к соблюдению прав человека. Некоторые пришли с плакатами в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России– сообщает наш специальный корреспондент в Хельсинки.