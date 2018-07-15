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22:02, 15 июля 2018

Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Франции

Которая в финальном матче переиграла команду Хорватии со счетом 4-2.

Матч в Лужниках стал настоящим украшением всего турнира. Последний раз 6 мячей в финалах Чемпионатов Мира забивали более полувека назад – на Мундиале 66-го года, да и то 2 из них англичане тогда провели в дополнительное время. На сей раз соперник уложились в 90 минут. При этом накал страстей бил через край, и хорваты обреченными отнюдь не выглядела. Клетчатые играли гораздо активнее и больше били по воротам. Однако трехцветные под руководством Дидье Дешама показала себя не только мастеровитой, но и весьма организованной дружиной. Что и не удивительно, с учетом того, что 20 лет назад именно Дешам был капитаном и мозгом той команды, которая выиграла первый для Франции Чемпионат Мира.
Добавлю, что лучшим игроком Мундиаля был признан полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. А Золотую бутсу турнира вручили форварду англичан Патрику Кейну, который забил на турнире 6 мячей.

Напомним, что бронзу Чемпионат Мира завоевала команда Бельгии, переигравшая накануне англичан.

Комментарии

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olegleon 15 июля 2018 | 22:08

"Вслед за министром иностранных дел Павлом Климкиным призыв к Западу усилить санкции против России и бойкотировать матчи ЧМ-2018 на российских стадионах озвучил президент Украины Петр Порошенко."

все страны послали Порошенко далеко и ЧМ прошёл в России нормально

malanoff 15 июля 2018 | 22:09

olegleon: Хорватия 4 млн. человек с развитым дворовым футболом. Серебряные медали заслуженно В России более 140 млн. с крымом и многого чего недоразвитого . Ну кроме Мутко конечно.

olegleon 15 июля 2018 | 22:38

malanoff: Хорватия 4 млн, Украина 42 млн. 2-0
за сколько слили матч хорватам? хотя бы больше штуки баксов взяли?

mikr 15 июля 2018 | 22:39

malanoff: А теперь пожалуйста объясните, почему США с 350 миллионами жителей, достаточным количеством футбольной инфраструктуры и фантастически огромным бюджетом спортивных клубов вообще не попали на Чемпионат? И куда подевался полуторамиллиардный Китай?

aleksandr39 15 июля 2018 | 22:44

olegleon: Еще один чемпионат мира в России и пенсионеры будут уходить на пенсию в 80 лет .

olegleon 15 июля 2018 | 22:54

aleksandr39: в 90 может?

aleksandr39 15 июля 2018 | 22:49

olegleon: А где сборная России ,опять не вышла из группы ? Или купили Саудовскую Аравию ,Египет и Испанию ?

malorus_kiev144 15 июля 2018 | 22:10

А хохлы когда сосут, делают это причмокивая. Особенно, когда у русских праздник.

malanoff 15 июля 2018 | 22:13

malorus_kiev144: Расистка . Ходишь под статьей пока пупкие. После сядешь

mikhail_spb_ 15 июля 2018 | 22:13


Самый дорогой в истории.
На зависть всему миру.

Денежки на пенсии тю-тю.

satttana_perrrkele 15 июля 2018 | 22:43

Чампион, да, монда!
/champion du monde/
вот же: мясепинание проявило, что дегенераты из бывших колоний (алё, ах, в бар!) поразбавили людей с мозгами.

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