Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Франции

Которая в финальном матче переиграла команду Хорватии со счетом 4-2.

Матч в Лужниках стал настоящим украшением всего турнира. Последний раз 6 мячей в финалах Чемпионатов Мира забивали более полувека назад – на Мундиале 66-го года, да и то 2 из них англичане тогда провели в дополнительное время. На сей раз соперник уложились в 90 минут. При этом накал страстей бил через край, и хорваты обреченными отнюдь не выглядела. Клетчатые играли гораздо активнее и больше били по воротам. Однако трехцветные под руководством Дидье Дешама показала себя не только мастеровитой, но и весьма организованной дружиной. Что и не удивительно, с учетом того, что 20 лет назад именно Дешам был капитаном и мозгом той команды, которая выиграла первый для Франции Чемпионат Мира.

Добавлю, что лучшим игроком Мундиаля был признан полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. А Золотую бутсу турнира вручили форварду англичан Патрику Кейну, который забил на турнире 6 мячей.

Напомним, что бронзу Чемпионат Мира завоевала команда Бельгии, переигравшая накануне англичан.