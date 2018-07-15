Четверо участников группы Pussy Riot задержаны после того, как выбежали на поле стадиона во время финала ЧМ по футболу

Четверо участников группы Pussy Riot задержаны после того, как выбежали на поле стадиона во время финала чемпионата мира по футболу. К ним не пускают адвоката, сообщает «Медиазона». Сайт называет имена всех четырёх задержанных. Это издатель «Медиазоны» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, а также Ника Никульшина – оба есть на кадрах, сделанных в первые минуты после того, как их увели с поля, кроме того, в отделение полиции доставлены Ольга Пахтусова и Ольга Курачёва – последняя по телефону подтвердила агентству Рейтер, что была в числе участников акции и её задержали. Медиазона опубликовала видео, где предположительно сотрудники службы безопасности грубо задают вопросы Верзилову и Никульшиной и оскорбляют их.



Pussy Riot устроили акцию примерно после 50-й минуты матча, четыре человека выбежали на поле в форме сотрудников правоохранительных органов. Свидетелями этого события стали, в том числе президент России Владимир Путин, а также лидеры Франции и Хорватии – они присутствовали на стадионе. Эпизод попал в телетрансляцию, впрочем камеры стали быстро переключаться на другие объекты – как поясняет ВВС, на таких турнирах принято не демонстрировать моменты, когда люди выбегают на поле.

Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, это была акция под названием «Милиционер вступает в игру». Таким образом, по словам участников, они потребовали освободить всех политических заключённых, не лишать людей свободы за лайки в соцсетях, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране, а также цитирую – «превратить земного милиционера в небесного».