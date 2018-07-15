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22:00, 15 июля 2018

Четверо участников группы Pussy Riot задержаны после того, как выбежали на поле стадиона во время финала ЧМ по футболу

Четверо участников группы Pussy Riot задержаны после того, как выбежали на поле стадиона во время финала чемпионата мира по футболу. К ним не пускают адвоката, сообщает «Медиазона». Сайт называет имена всех четырёх задержанных. Это издатель «Медиазоны» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, а также Ника Никульшина – оба есть на кадрах, сделанных в первые минуты после того, как их увели с поля, кроме того, в отделение полиции доставлены Ольга Пахтусова и Ольга Курачёва – последняя по телефону подтвердила агентству Рейтер, что была в числе участников акции и её задержали. Медиазона опубликовала видео, где предположительно сотрудники службы безопасности грубо задают вопросы Верзилову и Никульшиной и оскорбляют их.


Pussy Riot устроили акцию примерно после 50-й минуты матча, четыре человека выбежали на поле в форме сотрудников правоохранительных органов. Свидетелями этого события стали, в том числе президент России Владимир Путин, а также лидеры Франции и Хорватии – они присутствовали на стадионе. Эпизод попал в телетрансляцию, впрочем камеры стали быстро переключаться на другие объекты – как поясняет ВВС, на таких турнирах принято не демонстрировать моменты, когда люди выбегают на поле.

Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, это была акция под названием «Милиционер вступает в игру». Таким образом, по словам участников, они потребовали освободить всех политических заключённых, не лишать людей свободы за лайки в соцсетях, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране, а также цитирую – «превратить земного милиционера в небесного».

Комментарии

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olegleon 15 июля 2018 | 22:03

к ним не адвоката, а футбольных болельщиков надо пустить

jjuddgge_ddrredd 15 июля 2018 | 22:05

Наш Трампушка только что написал в твиттере:
Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!
Поздравления Франции, которая играла в выдающийся футболлл.... Кроме того, поздравления президенту Путину и России, поставившей поистине великолепно этот Турнир, одна из лучших организаций всех времён.
И ещё в другом твите сейчас Трампушка написал о Моей родной и любимой Москве - один из самых Великих и Красивых Городов Мира. Воистину!!
Демшиза негодует, а у хохлят в их провинциальном Киеве просто разрывается в клочья их надорванное и натруженное очко))) Одна у несчастных радость - придурок Верзилоффф выбежал на поле.
Рад за Верзилова и пусек - денюшку заработали. И радостно за демшизу и скачущих бандерлогоффф. Теперь месяц будут вспоминать.
Никто в Мире и не заметил этого Героя. Кроме демшизы и хохлят. И надо оппускать этих клоуноффф из полиции, не надо позориться. Оштрафовать - и всё!
На Уимблдоне (теннис), этапах Ф1 - каждый год кто-то выбегает, голым. А Верзилоффф - одетым? НезачОт)))
Путя, конечно, хафнюк. Но Путя - это не Россия. Это часть России, не самая приглядная. Демшиза - злобные лузеры. Поцреоты - инфантильное стадо. А настоящая Россия - прекрасна.
Хе-хе.

kotbajune 15 июля 2018 | 22:09


Секретным указом Путина всем игрокам сборной Франции присвоено звание секретных Героев России, ну, как и Кириенко

За что?

За героическое противостояние Пусям!!!

Слава Героям!

pavelmistery 15 июля 2018 | 22:13

Тут некоторые осуждают их, а ведь они привлекают мировые СМИ к нарушениям прав человека. Вдруг вас посадят по надуманным причинам, кто будет шум поднимать, чтобы вы не гнили в тюрьме, и чтобы за вас ратовали в мире, как за Савченко или Сенцова?
Осуждать легко, а попробуйте сами, зная, что в этой стране вас никто не защитит, будете сидеть, пока не умрете от болезней, как Петр Офицеров...
Женщины борются, а мужики за компьютерами сидят и всех подряд осуждают. Это ведь так легко ))

bereshliberalivjamu 15 июля 2018 | 22:13

pavelmistery: Всему миру насрать, и на Сенцова и на Савченко.

fig__vvam__ 15 июля 2018 | 22:24

bereshliberalivjamu: Нет, голубок, ты врешь.
Завтра Путина в Хельсинки встретят тысячи тех кому не насрать.
Срешься от служебного рвения ты. Причем жидко.
если бы бы всем было все равно, то такие бы как ты не визжали. А вы визжите.

blinorozhiy_chmo 15 июля 2018 | 22:49

"Бешеные вагины" - это не просто их название. Это - их внутрення сущность, образ существования с неуёмным желанием гадить, не вынимая мороженую курицу из причинного места.
Сей факт сегодня был ещё раз неопровержимо подтвержден.
;-D

fig__vvam__ 15 июля 2018 | 22:55

chmo: педя, тебя видимо недавно поимели, а деньги не заплатили, да?
Ну что ты такой обиженный?
Проголодался? Все тебе куры покоя не дают.

tuman13 15 июля 2018 | 22:50

bereshliberalivjamu: И на Павленского особо.

olegleon 15 июля 2018 | 22:31

pavelmistery: сейчас тебя хохлотролли заплюсуют, даже не поняв, что Савченко сидит в украинской тюрьме

golodomor_ze__hohlokost 15 июля 2018 | 22:38

Троим сикухам в их дырки и одномупидору вочко надо вместо куриц засунуть по килограмму картошки. "Микроволновка" по-йэховски.

liquidsky__ 15 июля 2018 | 22:10

Я же говорил, что эту новость Эхо будет форсить посильнее финала ЧМ. Точно есть связь этих хулиганов с редакцией. Товарищ майор, АУ, займитесь делом или зведочки жмут?

alaniron 15 июля 2018 | 22:12

olegleon: Отправить во французскую тюрьму к их другу Павленскому, пущай там побегают

olegleon 15 июля 2018 | 22:33

alaniron: это уже жестокость.

tuman13 15 июля 2018 | 22:53

alaniron: Так Верзилов пару лет послонялся по европкам, и наконец понял, что все наши всякие пуськи нужны только в России. И то, когда гадят на нее. А в европках они нафиг не нужны.

vladimir_na_echo 15 июля 2018 | 22:19

olegleon: вот ещё. Из этих дешёвок мучеников делать.

servelat 15 июля 2018 | 22:26

olegleon: Причём хорватских болельщиков. Как-никак сбили темп игры.

komiccap_nkvd 15 июля 2018 | 22:29

olegleon: болельщиков Хорватии. разорвали бы их

aleksandr39 15 июля 2018 | 22:30

olegleon: В России нет болельщиков ,а есть бюджетники которым вручили билеты за счет пенсионеров .

olegleon 15 июля 2018 | 22:43

aleksandr39: хорошая шутка ))))
и Макрона не было, а был загримированный сотрудник ФСБ

aleksandr39 15 июля 2018 | 22:47

olegleon: Еще один чемпионат мира и на пенсию в России будут уходить в 80 лет .УРА !!!!

tom_tom 15 июля 2018 | 22:55

Идет награждение чемпионов. Начался сильный дождь, прям ливень. Путину принесли зонтик, остальные мокли под дождем. Особенно позорно это выглядело в отношении женщины-президента Хорватии. Гостеприимный хозяин ёпть...Позорище. Видимо, боялись, что макияж великого вождя смоется...

trans 15 июля 2018 | 22:03

Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, этой акцией участники потребовали освобождения политических заключённых, прекращение уголовных дел за лайки в соцсетях, прекращение незаконных арестов на митингах. Кроме того, среди требований – допустить политическую конкуренцию в стране
________________________________________
Полностью поддерживаю эти требования.

marek 15 июля 2018 | 22:26

trans:
На стадионе были тысячи зрителей, которые ничего не поняли, были камеры, которые отсняли эпизод, на котором ничего не было кроме нескольких человек, выбежавших почему-то на поле? У них были в руках плакаты?
Если об их требованиях не знает никто, кроме пары сотен человек, то это не акция, а фрик-шоу. С таким же успехом, они могли сделать пробежку вокруг стадиона.

olegleon 15 июля 2018 | 22:35

trans: ну так беги быстрее в Хельсинки и потребуй от Трампа поговорить об этом с Путиным
уж тебя то Трамп послушает!

parasuk_ 15 июля 2018 | 22:05

На зону либерашек надо отправить. Можно даже на двушечку :)

aleksandr39 15 июля 2018 | 22:54

parasuk_: Как Сердюкова и Васильеву ?

mikhail_spb_ 15 июля 2018 | 22:06


Сотрудники Безо - самые главные патриоты, что ли?
В общем, как видите протокольную рожу, так ждите воплей о "Родине" и "37-м годе"
Надо бы ему впаять 25 лет норильских лагерей, раз так любит 37-й год!

parasuk_ 15 июля 2018 | 22:08

mikhail_spb_: Пл хорватскому футболисту видно как он мучительно борется с искушением дать верзилову ногой по еблищу :)

alaniron 15 июля 2018 | 22:09

Пусть штраф ФИФА из своего кармана платят. За переодевание в форму полиции, за покупку и проход на стадион по чужим документам, добавить рецидив.

boldu1n 15 июля 2018 | 22:10

И вот начинается бой...И Pussy Riot такой молодой..и гага в переди..

glebbalbesov 15 июля 2018 | 22:10

А хде Павленский??? Алле Пуськи???!!!!!! Могли двух зайцев себе в жо.. одновременно. Чо, забыли? А я знаю почему. Вякни они еще чего против Макрона-путь в Европу сразу закрыт. Бляди одним словом.... там человека спасать надо а они только о себе и о денежках думают....

ukraina_biomusor 15 июля 2018 | 22:10

Животные блеадь ! Не адвоката к ним надо пустить а расстрельную команду .

marek 15 июля 2018 | 22:38

ukraina_biomusor:
А за что их расстреливать? Разве это они устроили Норд-Ост, они подрывали жилые дома? Разве это они воруют миллиардами из российского бюджета? Разве это они подсылают наёмных убийц к журналистам? Они убивали семьи в Кущёвке? Они пытают в полицейских застенках?
Разве это они призывают убивать безоружных людей?
Так кто у нас тут животное?
Посмотри в зеркало.

spbshnik 15 июля 2018 | 22:11

Поддерживаю, молодцы пуськи!)

oleg_andreevich 15 июля 2018 | 22:11

Ну, что, футбол кончился - осторожно, Россия закрывается.

drgonish 15 июля 2018 | 22:15

oleg_andreevich:

Все станут злы и угрюмы. бабы наденут пояса верности и маски неприступности. Московские дороги покроются трещинами, а на со стен общественных туалетов обвалится краска. Аромат мочи швейцарских болельщиков выветрится.

drgonish 15 июля 2018 | 22:12

Епитимья. Месяц подметать порог в резиденции Патриарха и 40 поклонов 3 раза в день ежедневно.

parasuk_ 15 июля 2018 | 22:18

drgonish: И каждый день пороть на конюшне

parasuk_ 15 июля 2018 | 22:15

А потом либерашки удивляются почему их называют грязными лживыми свиньями и все ненавидят. А ведь так просто причину в себе поискать :)

trans 15 июля 2018 | 22:18

Да здравствует полицейское государство имени Путина!!!

koshkaedu 15 июля 2018 | 22:23

Ну, неожиданно, и что? Вон, ливень тоже пошёл неожиданно. Так что, весь
гидро-метео-центр весь пересажать или к расстрелу?

abuvgrobu 15 июля 2018 | 22:27

Грантососы не могли ложку дегтя в бочку мёда не добавить. Идеально прошедший ЧМ не оставлял равнодушным забугорных кураторов, теперь будет повод для пропаганды и очередных высеров в СМИ про "кровавый
ГБ-шный режим и тиранию Путина". Ублюдки одним словом..

oleshek 15 июля 2018 | 22:30

а как они на поле попали? сквозь все кордоны? наши террористы лохи, что не догадались...как и полицейские ..., как они умудрились их прошляпить?

хорошо, что это только безумные из пусси, а не придурки с бомбой или новичком...

viktor_lapin 15 июля 2018 | 22:36

Теперь господа оппозиционеры пару недель будут трындеть про героический подвиг мандавошек с бешеной пилотки.

timwlad79 15 июля 2018 | 22:42

Как пояснила группа Pussy Riot на своей странице в фэйсбуке, это была акция под названием «Милиционер вступает в игру». Таким образом, по словам участников, они потребовали освободить всех политических заключённых, не лишать людей свободы за лайки в соцсетях, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране, а также цитирую – «превратить земного милиционера в небесного».
---------
Плодить дебилов с претензиями на мировое господство это не политическая конкуренция,но холокост истребление людей что есть преступление против человека как разумного .
Так что как и сказано в Библии,биты должны быть спекулянты требующие рабство от других ради своей наживы.
И потому дебилы нацисты всегда проигрывают человеку разумному .
Так что господа На Эхо Москвы,вы нарываетесь на побитие плёткой в лучшем случае.
В Худшем Моисей начнёт мозги алчным дебилам вправлять на свой лад.

(комментарий скрыт)

fresh_breeze 15 июля 2018 | 22:54

Сенцов, принимай пополнение!

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