Четыре человека, по предварительным данным, погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Татарстане
Обстоятельства трагедии выясняются. Авария произошла на железнодорожном переезде в Буинском районе Татарстана. Движение приостановлено, сообщает агентство Интерфакс.
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ed10075 15 июля 2018 | 21:17
В войне с дорогами население несёт ощутимые потери.
А ведь на правильно оборудованном железнодорожном переезде аварии практически исключены.