Президент США Дональд Трамп и его супруга прибыли в  столицу Финляндии

Завтра в Хельсинки американский лидер собирается встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. Сегодня в центре города прошла акция. Несколько тысяч человек накануне российско-американского саммита вышли в центр столицы Финляндии. Участники демонстрации на Сенатской площади призывают к соблюдению прав человека. Некоторые пришли с плакатами в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России– сообщает специальный корреспондент «Эхо Москвы» в Хельсинки.