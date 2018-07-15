Президент США Дональд Трамп и его супруга прибыли в столицу Финляндии
Завтра в Хельсинки американский лидер собирается встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. Сегодня в центре города прошла акция. Несколько тысяч человек накануне российско-американского саммита вышли в центр столицы Финляндии. Участники демонстрации на Сенатской площади призывают к соблюдению прав человека. Некоторые пришли с плакатами в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в России– сообщает специальный корреспондент «Эхо Москвы» в Хельсинки.
Комментарии9
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vasyakirin 15 июля 2018 | 21:08
Посмотрим с кем приедет Путин, и назначим его любимой женой...
askol2016 15 июля 2018 | 21:15
vasyakirin: Он привезет с собой 12 разоблаченных грушников и сдаст их в качестве предварительной платы за переговоры
ura_123 15 июля 2018 | 21:22
askol2016: Зачем их возить с собой,невыездных-то?
Зато у пацанчиков появилась уникальная возможность посетить остров Крим вместо всяких там Пукетов и Монако )))
oldpartizan 15 июля 2018 | 21:27
ura_123: акция по встрече путена была довольно многочисленна, но к сожалению по тв её не покажут. смотрите на ютубе.
tom_tom 15 июля 2018 | 21:13
- Что Вы ждете от встречи Путина и Трампа?
- Лично я ничего. Я жду встречу Путина и Каддафи.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 15 июля 2018 | 21:16
Опять путин опоздает .
fig__vvam__ 15 июля 2018 | 21:20
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: ВЫ этот раз это опасно.
Трамп может и не подождать и уехкать.
Трамп самолюбивый сумасброд и любит, когда его лижут.
так что придется путину сломать себя и не опаздывать, а лизать.
Что собственно уже и делается.
seryj_wolk 15 июля 2018 | 21:22
Два альфа- самца общего языка не найдут, учитывая ещё и то, что одноимённые заряды отталкиваются. Учитывая ещё и то, что самец Трамп посильнее будет самца Путина, то последний с чем приедет, с тем и уедет.
banyi2 15 июля 2018 | 21:25
seryj_wolk: А с чем может Путин приехать? Ему что то от Трампа надо? И так на встречу согласился)