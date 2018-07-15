Церемония награждения после завершения финального матча чемпионата мира по футболу прошла под проливным дождём
Зрители трансляции в соцсетях отмечают, что изначально зонт принесли лишь Владимиру Путину, затем остальным высокопоставленным гостям. Во время церемонии президент России награждал медалями футболистов, а лидеры Франции и Хорватии обнимали игроков. Глава ФИФА Джанни Инфантино вручил сборной Франции Кубок мира.
Комментарии7
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mozhem_povtorit 15 июля 2018 | 21:10
Над Путиным холуй держал зонтик, а рядом стояла мокла Грабар (и Макрон).
vasyakirin 15 июля 2018 | 21:17
mozhem_povtorit: Знаменитое "русское гостеприимство"...
polikarpich 15 июля 2018 | 21:19
mozhem_povtorit: А чему тут удивляться? Там холуи высокопробные, отобранные и качественные. Они и маму родную не пожалеют и мокнуть заставят, не то, что каких-то там чужаков.
Это есть истинно русское гостеприимство, таково оно сейчас. И все это видели.
master_superanalitik 15 июля 2018 | 21:25
mozhem_povtorit:
Жизнь Путина принадлежит России, а потому он не имеет право мокнуть, но имеет право мочить всех в сортире!
sasass 15 июля 2018 | 21:17
Кто-то нажился , народ в целом проиграл..
na555 15 июля 2018 | 21:17
Ну если зонт только над ним, то значить это он дождь заказывал. Надо было как то свое величие показать.
liquidsky__ 15 июля 2018 | 21:20
Хорошо получилось, все были насквозь мокрые и насквозь счастливые )