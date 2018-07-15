Церемония награждения после завершения финального матча чемпионата мира по футболу прошла под проливным дождём

Зрители трансляции в соцсетях отмечают, что изначально зонт принесли лишь Владимиру Путину, затем остальным высокопоставленным гостям. Во время церемонии президент России награждал медалями футболистов, а лидеры Франции и Хорватии обнимали игроков. Глава ФИФА Джанни Инфантино вручил сборной Франции Кубок мира.